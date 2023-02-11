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Сергунина: Более 50 миллионов рублей перечислили москвичи на благотворительность через mos.ru

Лейла Алиева
Город
Сергунина: Более 50 миллионов рублей перечислили москвичи на благотворительность через mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Жители столицы пожертвовали уже более 50 миллионов рублей через благотворительный сервис портала mos.ru. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В прошлом году сумма переводов увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим и превысила 31 миллион рублей. А всего москвичи пожертвовали уже больше 50 миллионов рублей. Это удобный способ помочь больным детям, многодетным семьям, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным и многим другим, — рассказала она.

С помощью портала граждане помогли многим нуждающимся людям. Например, девочке Есении, у которой диагностирован детский церебральный паралич. Пожертвования позволили ей пройти эффективную реабилитацию и окрепнуть.

Помощь получили и четвероногие подопечные фондов. Так, одна из организаций, которая содержит приюты более чем с 400 собаками, на собранные средства закупила для них около 300 килограммов сухого корма.

Сергунина: Более 50 миллионов рублей перечислили москвичи на благотворительность через mos.ru Фото: Пресс-служба КОСиМП

Другая жительница столицы, Гулина Курбановна, которая страдает рассеянным склерозом, смогла благодаря пожертвованиям и помощи волонтеров сделать ремонт в квартире и облегчить домашние хлопоты.

Недавно на портале появилась новая функция, с помощью которой горожане могут создать собственный благотворительный сбор по особому поводу и поделиться им с друзьями и близкими.

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