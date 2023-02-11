Портал Discover Moscow составил подборку идей для свиданий в столичных парках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Туристический портал Discover Moscow и Мосгорпарк создали подборку мест для тематических прогулок и свиданий.

Так, горожан приглашают на катки в Перовский, Таганский, Бабушкинский и Лианозовский парки, а также в парк «Сокольники» и Парк Горького. В музее-заповеднике «Царицыно» можно посетить три оранжерейных корпуса с тропиками, пальмами и экзотическими растениями.

Экстремальное свидание можно устроить в парке «Сокольники», полетав в аэротрубе. Безопасность процесса поможет контролировать инструктор аэродинамического комплекса Vacuum.

Кроме того, можно организовать конную прогулку по Измайловскому парку. Такое времяпрепровождение особенно понравится тем, кто никогда не ездил верхом на лошадях.

Индивидуальная экскурсия «Свидание в тишине» в парке «Кузьминки» также станет отличной идеей для досуга вместе со второй половинкой. Ознакомиться с расширенным списком мест можно на официальном портале мэра Москвы.

Также москвичам рассказали о местах отдыха на ВДНХ — горожане могут посмотреть экспозицию, посвященную возникновению и развитию письма в России, — она продемонстрирована в музее славянской письменности «Слово».