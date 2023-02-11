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Москвичей предупредили о метели и небольшом снеге в ближайшие дни

Лейла Алиева

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Москвичей предупредили о метели и небольшом снеге в ближайшие дни
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столице в ближайшие дни ожидаются облачная погода, небольшой снег и метель. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, днем 11 февраля температура воздуха опустится до минус трех градусов, а ночью — до минус пяти. Порывы ветра при этом будут достигать до 15 метров в секунду.

На следующий день ожидаются небольшие осадки в виде снега, а ночью возможны метель и снежный накат на дорогах. Ветер усилится в этот день до 18 метров в секунду.

В понедельник, 13 февраля, осадки продолжатся, а температура воздуха приблизится к нулевой отметке. Во вторник и в среду облачная погода сохранится, местами ожидается небольшой снег.

В среду, 15 февраля, столбики термометров опустятся до шести градусов с отметкой минус, а скорость ветра достигнет до 10 метров в секунду, передает сайт мэра Москвы.

На выходных москвичей ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом характер погоды начнет меняться вечером в воскресенье или в начале следующей недели. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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