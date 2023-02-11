Москвичей пригласили бесплатно посетить музеи города в феврале

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В рамках ежемесячной акции «Московская музейная неделя» с 13 по 19 февраля жители столицы могут бесплатно посетить ряд культурных учреждений.

Так, 14 февраля, жителей и гостей столицы ждет Музей Вадима Сидура (филиал Московского музея современного искусства) на выставке современного художника Александра Лемиша. В экспозиции представлены арт-объекты, посвященные образам и мифам медиапространства.

На следующий день, 15 февраля, бесплатно посетить можно Музей истории Военно-морского флота России, который находится на территории музейно-паркового комплекса «Северное Тушино». Здесь представят выставку «Легендарные корабли российского флота».

Музей М. А. Булгакова приглашает гостей 19 февраля. Основная экспозиция музея посвящена биографии и творчеству писателя, а также многочисленным прочтениям, толкованиям и интерпретациям его произведений. Ознакомиться с полным списком доступных для посещения мест горожане могут на официальном сайте мэра Москвы.

Свыше 250 юнармейцев из разных регионов страны стали участниками конференции о Сталинградской битве в Музее Победы. В ходе конференции командиры и координаторы юнармейских отрядов представили доклады о героях Сталинградской битвы, рассказали о своей работе и ближайших планах.