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Приметы и советы

Главный онколог Минздрава Каприн рассказал, что может спровоцировать развитие рака

Лейла Алиева
Общество
Главный онколог Минздрава Каприн рассказал, что может спровоцировать развитие рака
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

— Появились очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать, — рассказал он.

По словам специалиста, опасным для здоровья также является ожирение. Оно может развить колоректальный рак и рак поджелудочной железы.

Онкологию легче вылечить на ранних стадиях, поэтому не нужно бояться проходить бесплатную диспансеризацию и вовремя обращаться к врачу, добавил врач в беседе с РИА Новости.

Также Каприн рассказал, что чаще всего мужчины в России болеют раком трахеи, бронхов и легкого, а женщины — раком молочной железы. При этом 72 процента случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии благодаря скрининговым программам, а в отношении к раку легких данный показатель ниже.

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