Главный онколог Минздрава Каприн рассказал, что может спровоцировать развитие рака

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Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

— Появились очень интересные данные о том, что бесконтрольный прием БАДов может влиять на развитие рака, эти данные мы должны будем еще проанализировать, — рассказал он.

По словам специалиста, опасным для здоровья также является ожирение. Оно может развить колоректальный рак и рак поджелудочной железы.

Онкологию легче вылечить на ранних стадиях, поэтому не нужно бояться проходить бесплатную диспансеризацию и вовремя обращаться к врачу, добавил врач в беседе с РИА Новости.

Также Каприн рассказал, что чаще всего мужчины в России болеют раком трахеи, бронхов и легкого, а женщины — раком молочной железы. При этом 72 процента случаев рака молочной железы выявляются на ранней стадии благодаря скрининговым программам, а в отношении к раку легких данный показатель ниже.