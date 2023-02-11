Две новые выделенные полосы запустят на севере и западе столицы 4 марта

Фото: АГН Москва

Москва, Библиотечный проезд Карта всех событий

Две новые выделенные полосы в Библиотечном проезде и на Озерной улице столицы запустят 4 марта. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Благодаря новым выделенкам время в дороге уменьшится с 5 и 12 минут до двух для 12 маршрутов и более чем 58 тысяч горожан. Также снизится вероятность аварий с участием городского транспорта на 30–40 процентов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Еще пять новых выделенных полос, которые сократят время городского транспорта в пути до восьми минут, запустили на Волоколамском шоссе 19 января. Появление новых выделенок представляет собой более трех километров беспрепятственного движения транспорта, ускорение работы 11 маршрутов и сокращение времени в пути более чем для 100 тысяч горожан.

До этого Дептранс Москвы подвел первые итоги после изменения правил проезда по МСД — так, менее 200 автомобилей в день используют МСД в качестве транзитной магистрали.