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Медведев назвал Зеленского «бородатой фотомоделью в зеленой вонючей футболке»

Лейла Алиева
В мире
Медведев назвал Зеленского «бородатой фотомоделью в зеленой вонючей футболке»
Фото: er.ru

Нынешних европейских лидеров ожидает плачевный исход. Такое мнение в субботу, 11 февраля, выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Бородатая фотомодель в зеленой вонючей футболке проехалась цирком шапито по Европе. Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с «европейскими боссами», — отметил он.

Вместе с тем на Украине гибнут сотни мобилизованных граждан, которых насильно привлекли к защите интересов власти. По словам Медведева, нынешние европейские лидеры являются «дилетантам и русофобами», а апогеем «цирка уродов» стал визит «зеленой засаленной майки» к британскому монарху.

В своем Telegram-канале он добавил, что у Европы есть две проблемы: непомерное удорожание жизни и национальное унижение.

До этого Медведев заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему неинтересно вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, преследуют единственную цель: получать больше помощи от коллективного Запада.

Украина Дмитрий Медведев Владимир Зеленский
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