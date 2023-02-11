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Украинское военно-политическое руководство получает информацию о будущих операциях России от вражеской агентуры, перехвата и космической разведки, используя как свои ресурсы, так и помощь западных стран в этом плане. Подобное заявление сделал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в субботу, 11 февраля.

В минувший четверг издание Foreign Policy, ссылаясь на украинского военного чиновника, сообщило, что Киев в ближайшие десять дней ожидает крупного наступления на территории Донбасса. По словам спикера, Россия якобы сосредоточила сотни тысяч солдат на востоке страны и начала вооружаться к предстоящему наступлению.

Комментируя этот материал, Михайлов отметил, что основной целью подобных статей является намерение «повлиять на ход нашей наступательной операции».

— Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно, — добавил офицер.

Он также отметил, что Киев делится информацией о предполагаемых планах Москвы для того, чтобы показывать силу российской армии, и, таким образом, стимулировать правительство Соединенных Штатов и страны Североатлантического альянса предоставить Украине еще больше вооружения, передает «Московский комсомолец».

После окончания боевых действий на территории Украины страна сможет существовать в одном из трех форматов. О каждом из них «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.