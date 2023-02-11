«Где он?»: Байден признался, что регулярно ищет президента США на своих выступлениях
Президент США Джо Байден на одном из последних своих выступлений рассказал, что постоянно ищет американского лидера, когда его представляют. Видеозапись необычного признания опубликовал на своей странице в Twitter журналист Грег Прайс.
— Каждый раз, когда я слышу: «президент Соединенных Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он?», — сказал Байден.
В январе Джо Байден во время выступления забыл имя жены сына известного в США борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Национальный комитет Республиканской партии в соцсетях написал, что в этот момент от американского лидера было слышно «неразборчивое бормотание».
Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «ВМ», что нелепые или ошибочные заявления, которые периодически делает американский президент, вызывают вопросы у многих людей по всему миру. При этом Байден уже делал подобные заявления в молодости.
Американский лидер действительно зачастую становится объектом насмешек из-за своего необычного поведения. «Вечерняя Москва» совместно подготовила подборку самых странных выходок Джо Байдена.