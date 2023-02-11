«Где он?»: Байден признался, что регулярно ищет президента США на своих выступлениях

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Президент США Джо Байден на одном из последних своих выступлений рассказал, что постоянно ищет американского лидера, когда его представляют. Видеозапись необычного признания опубликовал на своей странице в Twitter журналист Грег Прайс.

— Каждый раз, когда я слышу: «президент Соединенных Штатов», я оглядываюсь и говорю: «Где он?», — сказал Байден.

В январе Джо Байден во время выступления забыл имя жены сына известного в США борца за права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Национальный комитет Республиканской партии в соцсетях написал, что в этот момент от американского лидера было слышно «неразборчивое бормотание».

Доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «ВМ», что нелепые или ошибочные заявления, которые периодически делает американский президент, вызывают вопросы у многих людей по всему миру. При этом Байден уже делал подобные заявления в молодости.

Американский лидер действительно зачастую становится объектом насмешек из-за своего необычного поведения. «Вечерняя Москва» совместно подготовила подборку самых странных выходок Джо Байдена.