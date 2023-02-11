Человек погиб в результате обстрела бригады строителей в Курской области

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В результате обстрела украинскими войсками бригады строителей в Суджанском районе Курской области погиб один человек, еще один пострадал. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

— В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб. Также есть раненый, он доставлен в Суджанскую ЦРБ, ему оказывается медицинская помощь, — сказал он.

Старовойт добавил, что в ближайшее время за пострадавшим прибудет вертолет санитарной авиации. Он будет доставлен в Курскую областную клиническую больницу, где специалисты окажут ему необходимую помощь, написал губернатор в своем Telegram-канале.

В связи с регулярными ударами со стороны Украины власти Курской области 3 февраля продлили «желтый» уровень террористической опасности. Роман Старовойт призвал жителей региона сохранять бдительность и сообщать по номеру телефона 112 о подозрительных гражданах, найденных оставленных предметах и беспилотниках.