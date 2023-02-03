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Приметы и советы

В Курской области бессрочно продлили повышенный уровень террористической опасности

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
В Курской области бессрочно продлили повышенный уровень террористической опасности
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил глава региона Роман Старовойт.

— В Курской области действие «желтого» уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую, — написал Старовойт в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор призвал жителей региона сохранять бдительность и сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках.

До этого стало известно, что в Брянской области установили высокий уровень террористической опасности на бессрочной основе. В пресс-службе регионального руководства отметили, что данный режим будет активен с 3 февраля.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья.

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