Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Трап повредил обшивку готовящегося к вылету из Самары в Москву самолета

Александр Афонин
Происшествия
Трап повредил обшивку готовящегося к вылету из Самары в Москву самолета
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во время подготовки к вылету самолета по маршруту Самара — Москва автотрап повредил обшивку воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры в субботу, 11 февраля.

— По предварительным данным, 11 февраля 2023 года около 11:50 (по московскому времени) при подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737, готовящегося к вылету по маршруту Самара — Москва, произошло повреждение обшивки воздушного судна, — говорится в сообщении.

После инцидента самолет был отправлен на стоянку для ожидания техников. Находившиеся в нем пассажиры будут отправлены на резервном борте.

На место инцидента выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. По факту повреждения самолета региональная прокуратура организовала проверку, отметили на сайте ведомства.

До этого сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в аэропорту Внуково. Согласно предварительным данным, при посадке судно задело лопастями землю.

Самара Прокуратура Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не авторка, а писательница: почему нас раздражают новые феминитивы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Татьяна Левыкина
Татьяна Левыкина

Делаем упор на практикумы по ЕГЭ: как они помогают школьникам

Урван Парфентьев
Урван Парфентьев

Существует система доверия: зачем нужна информационная безопасность

Все мнения
О проекте