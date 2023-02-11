Трап повредил обшивку готовящегося к вылету из Самары в Москву самолета

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во время подготовки к вылету самолета по маршруту Самара — Москва автотрап повредил обшивку воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры в субботу, 11 февраля.

— По предварительным данным, 11 февраля 2023 года около 11:50 (по московскому времени) при подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна Боинг-737, готовящегося к вылету по маршруту Самара — Москва, произошло повреждение обшивки воздушного судна, — говорится в сообщении.

После инцидента самолет был отправлен на стоянку для ожидания техников. Находившиеся в нем пассажиры будут отправлены на резервном борте.

На место инцидента выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. По факту повреждения самолета региональная прокуратура организовала проверку, отметили на сайте ведомства.

До этого сообщалось, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в аэропорту Внуково. Согласно предварительным данным, при посадке судно задело лопастями землю.