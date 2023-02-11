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«Тюрьма ничего хорошего не принесла»: Мамаев прокомментировал слова Кокорина

Александр Афонин
Спорт
«Тюрьма ничего хорошего не принесла»: Мамаев прокомментировал слова Кокорина
Фото: Youtube / ПЛАСТИКА

Тюремный срок не принес чего-либо хорошего бывшему полузащитнику сборной России по футболу Павлу Мамаеву. Об этом спортсмен сообщил в субботу, 11 февраля, комментируя заявление форварда Александра Кокорина о пользе заключения.

— У каждого свое мнение. Не могу сказать, правильное оно или нет. На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял. Не хочу это как‑либо комментировать, но мое мнение такое, — сказал он.

Футболист добавил, что он не смотрел интервью Кокорина, так как сейчас у него крайне мало времени. На текущий момент Мамаев занят составлением тренировок, графика, различных документов и прочего, передает «Матч ТВ!»

До этого Павел Мамаев сообщил, что принял решение завершить спортивную карьеру. По словам футболиста, он планирует больше времени проводить с семьей.

Александр Кокорин сделал заявление о пользе тюрьмы 1 февраля. По словам нападающего, проведенное в заключении время стало «огромным опытом» и «хорошей школой». СИЗО на один-два месяца приведет в порядок тех людей, которые «поплыли».

Тюрьмы Александр Кокорин Павел Мамаев
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