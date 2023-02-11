Молния ударила в статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро

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В верхнюю часть статьи Христа-Искупителя, расположенной в Рио-де-Жанейро, ударила молния. Очевидцы события успели заснять момент и опубликовать соответствующие фотографии в социальных сетях в субботу, 11 февраля.

Инцидент произошел во время грозы, которая разразилась накануне поздно вечером. На опубликованных фотографиях видно, что молния ударила прямо в голову скульптуры. О состоянии статуи после происшествия не сообщается.

Статуя Христа-Искупителя находится на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро на высоте в более чем 700 метров. Из-за расположения на самой высокой точке монумент регулярно становится мишенью молний. В среднем такое происходит четыре раза в год. Для восстановления католическая епархия специально хранит запас камня.

В июле прошлого года аналогичная ситуация произошла с Останкинской телебашней в Москве. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что разряд пришелся прямо в шпиль.