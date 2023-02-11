Кадеты из Белоруссии впервые заступили на вахту у Музея Победы

Фото: Музей Победы

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Старшеклассники-кадеты из минской школы № 152 впервые заступили на вахту почетного караула у Вечного огня у стен Музея Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 11 февраля.

— Наши гости-кадеты постоянно участвуют в различных патриотических акциях. И почетный караул в таком знаковом месте — это была еще одна возможность для них почтить подвиг павших воинов Великой Отечественной, героев нашей общей истории, — сказал офицер-воспитатель школы № 37 Владимир Звягинцев.

Белорусские кадеты стали участниками военно-патриотического слета, который прошел на базе столичной школы № 37. В день вахты для них также организовали экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа». В рамках мероприятия они могли увидеть уникальные панорамы, проекции и элементы иммерсивного театра и многое другое.

До этого сообщалось, что в Музее Победы прошел интерактивный спектакль «Дорогой дневник», организатором которого стал независимый театр для всей семьи «Мамин театр». Участниками постановки стали свыше 50 тысяч человек.