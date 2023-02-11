Военный дипломат Бартош сообщил о риске нападения США на Сибирь

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Соединенные Штаты смогут запустить в Сибирь ракеты с арктической границы Америки с РФ, чтобы получить контроль над Северным морским путем. Такое мнение высказал военный дипломат, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

— Они претендуют на контроль над Северным морским путем, с чем Россия никогда не согласится, так как он проходит вдоль наших берегов и никаких посторонних боевых кораблей там быть не должно. Противостояние возможно, если США будут пытаться направлять свои корабли в Арктические моря. Протяженность арктической границы РФ более 10 тысяч километров. Если там разместить американские корабли, оснащенные ракетами, они смогут поражать наши глубинные районы, в том числе в Сибири, где расположены наши шахты с межконтинентальными баллистическими ракетами. То есть они смогут из Арктики простреливать по направлению «север» и «юг» всю территорию России, — сообщил он.

Бартош подчеркнул, что РФ готова к противостояниям в Арктике. По его словам, Америку интересует природные богатства на этой территории. США давно заявили, что являются Арктической державой, что позволяет им рассчитывать на высокое место в рейтинге стран, которые претендуют на разработку полезных ископаемых, находящихся на дне Северного ледовитого океана, отметил эксперт в беседе с порталом Ura.ru.

Развитие Россией и КНР собственной инфраструктуры в Арктике повышает вероятность того, что Северная Америка может оказаться под угрозой. Таким утверждением поделился 9 февраля глава Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона.