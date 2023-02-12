В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев РФ

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Законодательные изменения нужны для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и СССР. Об этом высказался член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

— Считаю необходимым проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление чести и достоинства Героев Советского Союза и России, — сообщил он.

По словам парламентария, у защитников Отечества зачастую нет времени и возможности отвечать на оскорбления в своей адрес, их должны защитить общество и государство.

Хамзаев привел в пример командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, которого критикуют, а ведь президент РФ Владимир Путин лично вручал ему награду.

— Между тем у Героя России сейчас даже нет возможности ответить на оскорбление, потому что он выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в зоне спецоперации, — цитирует депутата РИА Новости.

Законодательную инициативу он подготовит в ближайшее время.

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