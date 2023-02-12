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Американский сенатор Тестер сообщил о некоем «объекте» в небе над Монтаной

Юлия Курганова
В мире
Американский сенатор Тестер сообщил о некоем «объекте» в небе над Монтаной
Фото: Unsplash

Американский сенатор Джон Тестер от штата Монтана сообщил, что его проинформировали о некоем «объекте» в воздушном пространстве штата. Он отметил, что находится в контакте с представителями Белого дома и Пентагона по этому вопросу.

— Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации, — написал сенатор в социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что «внимательно отслеживает ситуацию, и его регулярно информируют по данному вопросу».

— Я продолжу требовать ответов для американской общественности, — заявил Тестер.

Федеральное управление гражданской авиации США в субботу вечером, 11 февраля, проинформировало о закрытии воздушного пространства в нескольких районах штата Монтана, который граничит с Канадой. Конкретных причин для данного шага авиарегулятор не называл, передает РИА Новости.

11 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что военные самолеты сбили неопознанный воздушный объект на северо-западе страны. Он рассказал, что на фоне этого инцидента ранее днем провел телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом.

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