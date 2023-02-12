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«Я думал Портленд»: читатели Daily Mail спрогнозировали реакцию Байдена на визит в Варшаву

Юлия Курганова
В мире
«Я думал Портленд»: читатели Daily Mail спрогнозировали реакцию Байдена на визит в Варшаву
Фото: whitehouse

Американские читатели портала Daily Mail предсказали удивление президента Соединенных Штатов Джо Байдена от визита в Польшу. Они оставили комментарии к соответствующей статье.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что американский лидер посетит Варшаву с 20 по 22 февраля. По ее словам, он встретится с главами стран «Бухарестской девятки», чтобы подтвердить непоколебимую поддержку альянса со стороны США.

— Добро пожаловать в Польшу, господин президент. — Польша? Я думал, что еду в Портленд (самый крупный город штата Орегон, США — прим. «ВМ»), — описал реакцию американского лидера пользователь expat welshman.

— Он знает, где Польша! — удивился JpR.

— Если на границе есть лестница, то джоеменция никогда не перейдет ее, — иронично отметил RembrandtsVrouw.

— Скоро нас ждет еще один большой глобальный позор, — спрогнозировал Vern Covington.

Байден на одном из последних выступлений рассказал, что постоянно ищет американского лидера, когда его представляют. Видео необычного признания опубликовал на своей странице в соцсети Twitter журналист Грег Прайс.

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