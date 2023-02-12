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Russpass составил календарь путешествий по России

Евгений Белоусов
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Russpass составил календарь путешествий по России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass представил календарь путешествий по регионам страны с идеями на каждый месяц года.

Так, в феврале сервис рекомендует отправиться в Тюменскую область и насладиться термальными источниками. Также там можно устроить спа по-сибирски — с купанием в кедровой бочке и чаепитием.

Весну встретить можно в Ставропольском крае. Наиболее подходящим временем для знакомства с курортами Кавказских Минеральных Вод считается март. А в апреле можно посетить фестиваль «Воспетая степь» в Ростовской области. В Манычскую долину съедутся поклонники экотуризма.

В мае можно посетить Башкирию. Там туристы смогут покататься на лошадях по цветущим лугам, съездить на водопады или погулять по одноименному национальному парку.

В июне сервис предлагает туристам съездить в Татарстан, где в это время ежегодно отмечают Сабантуй. В начале июля путешественникам стоит обратить внимание на Санкт-Петербург. В последний месяц лета следует побывать в Екатеринбурге, ведь в этом году город празднует 300-летие.

Также запомнится поездка в Москву на январские каникулы. Украшению столицы уделяют особенное внимание, а на улицах проходят ярмарки и фестивали, говорится на официальном сайте мэра столицы.

До этого сервис Russpass подготовил подборку мест, где пользователи могут познакомиться с популярными термальными источниками России. Один из самых известных источников расположился в Тюменской области.

Также Russpass подготовил список маршрутов, где пользователи смогут посетить дачи и музеи известных писателей. С помощью подборки пользователи узнают о множестве литературных мест в разных регионах России.

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