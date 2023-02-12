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Бельгийский футболист скончался после отраженного пенальти

Евгений Белоусов
Спорт
Бельгийский футболист скончался после отраженного пенальти
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Вратарь бельгийского футбольного клуба «Винкель Спорт» Арне Эспил скончался во время матча. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает Het Nieuwsblad.

— Это трагедия и шок для нас. Арне был в клубе всю свою жизнь, и его очень любили. Он был отличным парнем, всегда дружелюбным и готовым помочь. Это действительно тяжелый удар. В первую очередь для его семьи, а также для всех нас, — заявил спортивный директор клуба Патрик Ротсарт.

Известно, что 25-летний спортсмен успел отразить пенальти противника и неожиданно упал. Футболиста начало трясти, и он уже не смог самостоятельно подняться. Экстренные службы попытались реанимировать Эспила, однако по дороге в больницу он скончался, передает фламандская газета.

В конце декабря после продолжительной болезни скончался кумир миллионов футбольных болельщиков, трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле. Он умер в возрасте 82 лет.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из биографии великого спортсмена. Так, например, Пеле был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по разным данным, от 1279 до 1283).

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