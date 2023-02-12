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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Евгений Белоусов

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Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Городские службы занимаются ликвидацией последствий недавнего снегопада в Москве. Об этом в воскресенье 12 февраля, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— За ночь и утро городские службы четыре раза провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Также в городе организованы работы по очистке от снега дворовых территорий. Под особым контролем находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Уточняется, что до конца дня в столице сохранится сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве в ночь на воскресенье, 12 февраля, прошел снегопад, который принес с собой до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, центр североатлантического циклона, так называемый глаз бури, проходил практически точь-в-точь через столицу.

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