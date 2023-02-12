«Оно вам не поможет»: Захарова ответила на призыв Дуды к поставкам оружия Киеву

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Новое оружие не поможет Украине и ее покровителям, заявила в воскресенье, 12 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала недавние слова польского президента Анджея Дуды.

— Обреченные, оно (оружие — прим. «ВМ») вам не поможет. Лишь усугубит. Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Недавно Дуда заявил, что без срочных поставок нового оружия Киеву Россия непременно победит в украинском конфликте.

До этого сообщалось, что около 70 политиков, деятелей культуры и науки Германии подписали петицию с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и начать переговоры.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.