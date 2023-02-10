Германские политики призвали Шольца не давать оружие Киеву и инициировать переговоры

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Около 70 политиков, деятелей культуры и науки Германии подписали петицию с призывом к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. Об этом следует из информации с сайта change.org.

Инициаторами петиции выступили депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист, основательница журнала Emma Алиса Шварцер.

— Переговоры не означают капитуляцию. Переговоры означают компромисс с обеих сторон. С целью предотвращения дальнейших сотен тысяч смертей и более серьезных последствий, — заявили они.

Такого мнения придерживается половина населения Германии, цитирует сообщение РИА Новости.

До этого один из британских министров эмоционально отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках истребителей для ВСУ. В Великобритании считают, что отправка самолетов дорого обойдется Соединенному Королевству.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских самолетов и любых других никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.