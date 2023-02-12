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Собянин рассказал о росте востребованности ночных маршрутов общественного транспорта

Александр Афонин
Город
Собянин рассказал о росте востребованности ночных маршрутов общественного транспорта
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В прошлом году ночные автобусные маршруты столицы перевезли около 1,4 миллиона горожан, что на пять процентов больше, чем в 2021 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 12 февраля.

— Ночные маршруты все более востребованы в Москве. В 2022 году ими воспользовались на пять процентов больше жителей, чем годом раньше, — перевезено около 1,4 миллиона пассажиров. Это в среднем больше 3,5 тысячи человек в сутки, — сказал он.

Глава города добавил, что сегодня предусмотрено 16 ночных маршрутов, которые проходят через различные транспортные объекты. 14 из них позволяют жителям и гостям столицы проехать из удаленных районов в центр Москвы. Еще два перевозят пассажиров по внутренней и внешней стороне Садового кольца, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин рассказал о росте востребованности ночных маршрутов общественного транспорта Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

До этого Сергей Собянин сообщил, что за последние три года число смертельных аварий на МКАД сократилось вдвое. По его словам, весь комплекс применяемых мер позволяет Москве оставаться лидером по безопасности дорожного движения в России.

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