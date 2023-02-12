Прокуратура взяла на контроль расследование пожара в строящейся башне «Москвы Сити»

Фото: Прокуратура Москвы

11, 1-й Красногвардейский проезд, Москва Карта всех событий

Городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара в одной из строящихся башен международного центра «Москва Сити». Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 12 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, в процессе проверки специалисты дадут оценку исполнению требований ответственными лицами. В случае обнаружения соответствующих оснований прокуратурой будут приняты необходимые меры.

Пожар, о котором идет речь, произошел вечером 12 февраля в одной из строящихся башен «Москвы Сити». На четвертом этаже здания загорелись строительные материалы. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС.

Позже МЧС России продемонстрировало кадры ликвидации пожара. На месте работает 15 единиц техники и 50 спасателей.