Фото: Минобороны РФ

Ракетные удары российских военных по объектам энергетики и инфраструктуры Украины донесли до ЕС жесткое послание на фоне обсуждений поставок истребителей для ВСУ. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

— Возможно, это был ответ на двухдневный визит президента Украины Владимира Зеленского в Европу, где он просил увеличить военную поддержку и поставить боевые самолеты, — говорится в материале.

Нанесенные удары оказали разрушительный эффект для всей военной инфраструктуры Украины, пишет Daily Mail.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики Украины. Ликвидированные системы обеспечивали работу украинского транспорта и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил «Вечерней Москве», что любые новые требования Украины по поводу поставок очередной партии вооружения — истребителей и ракет — это согласованный с Западом ход. По его словам, ни одно заявление киевских властей не обходится без предварительной коррекции покровителей.