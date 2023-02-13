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Президент Израиля Герцог заявил, что страна находится на грани коллапса

Юлия Курганова
В мире
Президент Израиля Герцог заявил, что страна находится на грани коллапса
Фото: Pixabay

Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе обращения к нации на фоне массовых протестов против проекта реформы юридической системы сказал, что власть не может быть парализована.

— Никакая власть не может быть парализована, — заявил он, призвав правительство страны «услышать крик боли» со стороны протестующих.

Также израильский президент сообщил, что «страна находится на грани конституционного и социального коллапса», передает РИА Новости.

Первое чтение части юридической реформы Ярива Левина, которая спровоцировала еженедельные многотысячные протесты в Израиле, назначено на понедельник, 13 февраля.

Полномасштабная война между Израилем и Ираном может разразиться уже в ближайшие годы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, эти ближневосточные страны уже не первый год находятся в состоянии острой конфронтации. Например, в Сирии от прямого столкновения их сдерживает только РФ.

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