Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД Франции: ЕС не может отдать Киеву замороженные 1,3 миллиарда евро активов РФ

Юлия Курганова
В мире
МИД Франции: ЕС не может отдать Киеву замороженные 1,3 миллиарда евро активов РФ
Фото: Unsplash

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила о невозможности передачи украинским властям замороженных в стране активов бизнесменов из России объемом 1,3 миллиарда евро.

Она объяснила, что это противоречит действующим правилам, указав, что заблокированные деньги нельзя конфисковать без решения суда. По ее словам, Европейский союз рассматривает другие варианты по оказанию помощи Украине.

Пресс-секретарь ведомства в интервью телеканалу LCI отметила, что Еврокомиссия оценивает, в какой степени могут быть использованы средства российских предпринимателей для восстановления Украины, передает ТАСС.

Второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму в 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Об этом сообщили 12 февраля швейцарские издания Le Temps и Sonntags Zeitung. Отмечается, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии, — 7,5 миллиарда франков.

Украина Бизнес Франция Россия Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте