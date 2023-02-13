МИД Франции: ЕС не может отдать Киеву замороженные 1,3 миллиарда евро активов РФ

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Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр сообщила о невозможности передачи украинским властям замороженных в стране активов бизнесменов из России объемом 1,3 миллиарда евро.

Она объяснила, что это противоречит действующим правилам, указав, что заблокированные деньги нельзя конфисковать без решения суда. По ее словам, Европейский союз рассматривает другие варианты по оказанию помощи Украине.

Пресс-секретарь ведомства в интервью телеканалу LCI отметила, что Еврокомиссия оценивает, в какой степени могут быть использованы средства российских предпринимателей для восстановления Украины, передает ТАСС.

Второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму в 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Об этом сообщили 12 февраля швейцарские издания Le Temps и Sonntags Zeitung. Отмечается, что замороженная сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями Швейцарии, — 7,5 миллиарда франков.