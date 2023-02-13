Подтяжка груди без имплантов: как выполняется операция, кому показана и есть ли минусы

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Наверняка каждой женщине хочется иметь красивую подтянутую грудь. Даже если собственные молочные железы небольшие, они не всегда могут выглядеть аккуратно и эстетично. И конечно, большой птозированный бюст тоже далеко не всем по душе. В этом случае на помощь приходит пластическая хирургия. Операция по подтяжке молочных желез называется мастопексией. Как выполняется это вмешательство, какие могут быть плюсы и минусы и кому показана операция, «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

Почему появляется птоз

Откуда вообще берется птоз? У железистого компонента в груди есть склонность к преобразованию в жир. Это вещество является достаточно тяжелой субстанцией. Соответственно, молочные железы под его воздействием начинают опускаться, и ткани растягиваются, теряя эластичность. Это анатомическая особенность организма, и уже растянутую кожу вернуть в прежние положение не смогут ни диеты, ни спорт. Воссоздать эстетичные формы в этом случае может только скальпель.

На появление птоза груди влияют различные факторы. Необязательно это будут беременность и кормление ребенка. Также свою роль могут сыграть образ жизни, колебания веса, гормоны и даже наследственный фактор. Форма и размер левой и правой груди также могут сильно отличаться, вплоть до того, что птозированной окажется только одна молочная железа, а вторая будет выглядеть красиво и аккуратно. И конечно же, возрастных изменений тоже никто не отменял.

Методы подтяжки груди

Подтянуть обвисшую грудь без имплантов поможет операция, которая называется мастопексией. Существует несколько методов подтяжки, которые зависят от анатомии пациентки и от степени птоза, однако можно выделить три основных:

ареолярный — применяется при незначительном птозе, хирург выполняет разрез по ареоле;

вертикальная подтяжка — используется при второй степени птоза, в этом случае доктор делает два разреза — по ареоле и вниз к субмаммарной складке;

якорная или Т-образная подтяжка — к ней прибегают при третьей степени птоза, врач добавляет разрез по субмаммарной складке к двум предыдущим.

В общей сложности насчитывается более десяти способов подтяжки груди, однако базовыми являются основные три, перечисленные выше.

Как выполняется операция

При мастопексии доктор иссекает излишки кожи, но при этом не затрагивает подкожные ткани. Также при необходимости ареола перемещается выше — в то положение, которое она и должна занимать.

Стоит отметить, что после операции функция грудного вскармливания сохраняется. Однако если пациентка в ближайшем будущем планирует рожать, то хирургическое вмешательство лучше перенести, так как после родов и кормления есть вероятность, что грудь снова потеряет форму. Операцию можно будет делать примерно через полгода после окончания лактации.

Крайне важно тщательно подойти к выбору доктора, чтобы потом долго радоваться результату. Если хирург правильно наложил швы, то послеоперационные рубцы в большинстве случаев уже через год побледнеют и будут малозаметными. Однако не только работа врача влияет на их формирование, но и индивидуальные особенности организма пациентки, а также правильный послеоперационный уход.

Несмотря на то что мастопексия является вполне самостоятельной операцией, ряд пациенток предпочитает заодно скорректировать размер груди, чего можно достичь с помощью имплантов, если, например, собственная молочная железа недостаточно объемна. Если грудь, напротив, слишком большая, то подтяжку сочетают с редукционной маммопластикой, что позволяет не только подтянуть, но и уменьшить бюст.

Реабилитационный период

Во время активного реабилитационного периода необходимо носить компрессионное белье, которое снимается строго по согласованию с хирургом. После операции в течение трех месяцев запрещены спортзал, баня и сауна, солярий. Также на это время нужно ограничить воздействие на верхний плечевой пояс. Водить машину можно начинать через 2–3 недели, но, опять же, по согласованию с врачом. Окончательный результат операции можно оценить примерно через год.