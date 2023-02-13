Синоптик Тишковец сообщил, какой будет весна в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Центральной России предстоящей весной. Он отметил, что обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы в конце марта.
— В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет, — сообщил синоптик.
По его словам, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил он.
— Март подтвердит статус неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега, — рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.
Тем не менее средняя температура воздуха в марте будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму, отметил он. Апрель и май в этом отношении будут более прохладными.
Количество осадков весной в этом году будет оставаться в пределах нормы, заключил синоптик.
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