Синоптик Тишковец сообщил, какой будет весна в Центральной России

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Центральной России предстоящей весной. Он отметил, что обычно весеннее тепло приходит в центральные регионы в конце марта.

— В Центральной России метеорологическая весна наступает, как правило, в последние дни марта, когда среднесуточная температура переходит через ноль в сторону положительных значений. Раньше предусмотренных природой сроков этого точно не произойдет, — сообщил синоптик.

По его словам, типичная для весны погода установится только в конце первой декады апреля. В марте ожидаются волны холода и снежные заряды, предупредил он.

— Март подтвердит статус неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, усилением морозов, арктическими вторжениями и зарядами снега, — рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

Тем не менее средняя температура воздуха в марте будет на три-четыре градуса превышать климатическую норму, отметил он. Апрель и май в этом отношении будут более прохладными.

Количество осадков весной в этом году будет оставаться в пределах нормы, заключил синоптик.

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