Вильфанд рассказал о погоде в столице на День святого Валентина

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Погода 14 февраля, в День святого Валентина, в столице будет умеренно теплой и снежной. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Во вторник, 14 февраля, температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0-минус 5 градусов. Температура будет выше нормы, на 3 градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но пройдет снег, — рассказал он.

Синоптик добавил, что высота сугробов увеличится примерно на 4 сантиметра, передает РИА Новости.

В Москве в ночь на воскресенье, 12 февраля, ожидается снегопад, который принесет с собой до 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, центр североатлантического циклона, так называемый «глаз» бури, пройдет практически точь-в-точь через столицу.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в выходные жителей столичного региона ожидают небольшой мороз и слабый снег. При этом погода начнет меняться в воскресенье или в начале следующей недели.