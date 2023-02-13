«Предать прошлое»: Собчак осудила отстранение Ахеджаковой из спектаклей «Современника»

Фото: roscongress / Максим Григорьев

Актрису Лию Ахеджакову лишили ролей в трех спектаклях в театре «Современник». Многие коллеги высказались в ее поддержку. Журналистка Ксения Собчак тоже поддержала артистку. Она назвала увольнение звезды изменой прошлому.

— Уволить великую актрису преклонных лет с ее последней роли — значит предать прошлое. Сделать из главной певицы моего поколения Земфиры иностранного агента — значит предать будущее, — написала телеведущая в Telegram-канале.

Поклонники написали в комментариях Собчак, что ее муж, режиссер Константин Богомолов мог бы и поддержать Ахеджакову, дав ей новые роли в своих спектаклях. Журналистка не прокомментировала это предложение.

8 февраля сообщалось, что московский театр «Современник» убрал из репертуара спектакль с участием 84-летней Ахеджаковой, показ которого был запланирован в феврале и марте 2023 года. На официальном сайте театра появилось сообщение, в котором говорится, что спектакль «Игра в джин», назначенный на 13 и 28 февраля, а также на 29 марта, не состоится.