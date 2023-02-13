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Представлявшаяся еврейкой конгрессвумен США Луна оказалась внучкой нациста

Юлия Курганова
В мире
Представлявшаяся еврейкой конгрессвумен США Луна оказалась внучкой нациста
Фото: shutterstock

Анна Паулина Луна, которая недавно была избрана в палату представителей Конгресса Соединенных Штатов, оказалась внучкой нациста, служившего в юности в войсках гитлеровской Германии. О этом сообщило издание Vanity Fair.

— Мой отец воспитал меня как мессианскую еврейку, — заявляла конгрессвумен журналистам.

Говоря о своих корнях, она называла себя также сефардской еврейкой, но отмечала, что идентифицирует себя как христианку.

В настоящее время Луна является первой конгрессвумен мексиканского происхождения, представляющей в Конгрессе штат Флорида. По мнению журналистов издания, она старается показать избирателям, что является выходцем из более скромных слоев общества, чем на самом деле.

Именно несоответствия в рассказах Луны и привели к интересу СМИ к ее происхождению, говорится в статье.

Ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, который ранее резко раскритиковал венгерскую политику, что киевские власти ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейских и польских жителей.

СМИ Нацизм ложь США внучка
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