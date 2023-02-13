Новый маршрут появился на портале «Узнай Москву» к 150-летию Федора Шаляпина

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прогулочный маршрут к 150-летию легендарного артиста Федора Шаляпина появился на портале «Узнай Москву». Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Во время прогулки пользователи узнают, где артист провел свое детство, какой московский театр дал Шаляпину путевку в жизнь, а также какие адреса и достопримечательности Москвы стали для него самыми любимыми, — говорится в материале.

На интерактивной карте отмечены пять локаций маршрута: Большой театр; историческое здание бывшего Солодовниковского театра; доходный дом Р.П. Саблина; двухэтажный старинный дом в 10 минутах ходьбы от храма Христа Спасителя, в котором родился сын Федора Шаляпина Борис, а также Дом-музей Федора Шаляпина, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого цифровой туристический сервис Russpass представил календарь путешествий по регионам страны с идеями на каждый месяц года. Так, в феврале сервис рекомендует отправиться в Тюменскую область и насладиться термальными источниками. Также там можно устроить спа по-сибирски — с купанием в кедровой бочке и чаепитием.