Электронную карту болельщика теперь можно оформить в любом центре «Мои документы»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В центре «Мои документы» москвичи теперь могут оформить электронную карту болельщика. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Для оформления карты, необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также иметь учетную запись на портале госуслуг. До этого для подтверждения личности необходимо было обратиться в один из семи флагманских офисов «Мои документы» или Дворец госуслуг на ВДНХ, теперь же это можно сделать в любом центре госуслуг.

Также подать заявление и оформить карту можно непосредственно во время личного посещения любого офиса «Мои документы», передает официальный сайт мэра Москвы.

Карта болельщика — часть информационной системы, с помощью которой граждане могут купить билеты на матчи РПЛ и прийти на них. В столичных центрах «Мои документы» с 1 февраля стала доступна возможность оформить сертификат в один этап. Как это сделать и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».