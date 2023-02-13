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Приметы и советы

Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова

Араз Салехов
Политика
Кадыров сообщил о попытке отравления своего помощника Алаудинова
Фото: vk/ramzan

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов был отравилен несколько дней назад. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Восьмого февраля адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала. Оказалось, что письмо было пропитано отравляющим веществом, — рассказал он.

Чеченский лидер в своем Telegram-канале добавил, что сейчас жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает.

7 февраля Кадыров заявил, что военная спецоперация на территории Украины завершится до конца года. По его словам, европейские государства и страны западного мира признают неправильными свои действия в отношении России. Кадыров считает, что другого исхода в этой ситуации ожидать не стоит.

27 января временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Донбассе может идти подготовка к постановочным химическим атакам. Он подчеркнул, что постановочные химатаки могут произойти по примеру Сирии. Политик выразил надежду, что Киев не пойдет на данные меры

Украина Отравления Рамзан Кадыров Россия
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