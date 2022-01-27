Пушилин: Украина может провести постановочную химатаку в Донбассе

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Донецкая народная республика не исключается, что в Донбассе идет подготовка к постановочным химическим атакам. Об этом в четверг, 27 января, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что постановочные химатаки могут произойти по примеру Сирии.

— Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий, — поделился Пушилин.

Также он надеется, что Киев не пойдет на данные меры, передает РИА Новости.

В среду, 26 января, Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать помощь ДНР и ЛНР с помощью поставок отдельных видов вооружений. Несмотря на это, во время подведения итогов встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» замруководитель администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак не стал комментировать данную инициативу.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Учитывая данные факты, парламентарии попросили Путина рассмотреть вопрос о признании ДНР и ЛНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Кроме того, депутаты попросили провести переговоры с руководством республик для создания правовой системы межгосударственных отношений.