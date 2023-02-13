Главархив Москвы представил онлайн-выставку к 150-летию Федора Шаляпина

Фото: Главархив Москвы

Главное архивное управление столицы подготовило онлайн-выставку «Призванию был предан безраздельно…» к 150-летию со дня рождения знаменитого певца Федора Шаляпина. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Выставка состоит из трех разделов, посвященных московскому периоду творчества Шаляпина. В первом представлены его фотооткрытки в образах из различных опер. Также можно увидеть афиши постановок, в которых участвовал артист.

Материалы второго раздела посвящены воспоминаниям друзей и близких певца. Так, например, можно прочесть слова коллекционера Ольги Сваричовской о знакомстве с первой женой артиста Иолой Шаляпиной. Также в этом разделе опубликовано большое количество фотографий Шаляпина с дочерьми.

Третий раздел знакомит с тем, как увековечена память артиста. В виртуальной экспозиции есть материалы об открытии музея, установке мемориальной доски и свидетельства о вечерах, посвященных певцу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что Главархив опубликовал альбом с фотографиями ученых ко Дню российской науки.