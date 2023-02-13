В Польше не считают проблемой участие своих наемников в событиях на Украине

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Польша не считает проблемой факт участия своих наемников в боевых действиях на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Время от времени в Польше появляется информация о погибших и раненых на Украине гражданах республики.

— Это небольшие цифры. Это вопрос, созданный искусственно, — заявил Блащак.

Кроме того, отвечая на вопрос о наказаниях для поляков, участвующих в событиях на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр заявил, что «это не является проблемой», передает РИА Новости.

Россия может победить в ходе боевых действий, если Украина не получит военную помощь от стран Запада в срочном порядке. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал «Вечерней Москве», почему стагнация на Украине неизбежна. По его мнению, поставки британских и любых других самолетов никак не улучшат позиции Украины в военном конфликте, так как для управления подобным оборудованием нужны специалисты в области авиации, которых у Киева осталось очень мало.