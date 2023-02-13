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Уголовное дело о нападении группы людей на мужчину на юге Москвы передали в Следственный комитет

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело о нападении группы людей на мужчину на юге Москвы передали в Следственный комитет
Фото: СК РФ
Москва, Каширское шоссе, 9к1 Карта всех событий

Сотрудники Следственного комитета начали работу над расследованием уголовного дела о нападении четверых злоумышленников на молодого человека на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, ведомство накануне обратилось в надзорные органы с просьбой передать материалы дела из полиции в СК. Следователи уже приступили к сбору информации, были проведены экспертизы и обыски по местам задержания подозреваемых.

В ближайшее время ведомство обратится в суд с просьбой арестовать фигурантов.

Нападение, о котором идет речь, произошло 10 февраля недалеко от жилых домов на Каширском шоссе. Четверо злоумышленников 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения напали на молодого человека и избили его. Менее чем через сутки подозреваемых задержали. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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