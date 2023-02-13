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Глава Церкви Англии заявил, что парламент угрожал ему для навязывания однополых браков

Лейла Алиева
В мире
Глава Церкви Англии заявил, что парламент угрожал ему для навязывания однополых браков
Фото: Pixabay

Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что подвергся угрозам со стороны парламента, который заставлял его принять новые решения по вопросу однополых браков. Об этом сообщает газета Telegraph.

— В Церкви Англии я говорил о нашей взаимозависимости между всеми христианами, не только англиканцами, особенно с теми на глобальном Юге, где среди большинства царят другие верования. В результате меня дважды вызывали в парламент и угрожали действиями со стороны парламента, чтобы навязать нам однополые браки, — признался он.

По мнению Уэлби, возобновление обсуждений вокруг однополых браков объясняется активным отделением церкви от государства. В свою очередь, благословение таких союзов может принести к серьезному расколу не только в Церкви Англии, но и во всем Англиканском Сообществе, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране и заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда». Американский лидер подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период истории в США.

Браки Церковь Англия
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