Глава Церкви Англии заявил, что парламент угрожал ему для навязывания однополых браков
Глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что подвергся угрозам со стороны парламента, который заставлял его принять новые решения по вопросу однополых браков. Об этом сообщает газета Telegraph.
— В Церкви Англии я говорил о нашей взаимозависимости между всеми христианами, не только англиканцами, особенно с теми на глобальном Юге, где среди большинства царят другие верования. В результате меня дважды вызывали в парламент и угрожали действиями со стороны парламента, чтобы навязать нам однополые браки, — признался он.
По мнению Уэлби, возобновление обсуждений вокруг однополых браков объясняется активным отделением церкви от государства. В свою очередь, благословение таких союзов может принести к серьезному расколу не только в Церкви Англии, но и во всем Англиканском Сообществе, передает РИА Новости.
В декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране и заявил об устранении ошибки «впавшего в крайность верховного суда». Американский лидер подчеркнул, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в какой-то период истории в США.