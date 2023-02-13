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В рамках пилотного проекта по продаже нелекарственных препаратов некоторые отделения «Почты России» уже расставили на витринах БАДы, витамины, бинты, кремы и многое другое. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщили в пресс-службе почтового оператора.

— «Почта России» запустила пилотный проект по продаже нелекарственных препаратов. В ассортименте витрин здоровья, которые появятся в почтовых отделениях, более 80 наименований товаров, — говорится в сообщении.

Эксперимент реализуют в 40 отделениях почты в Санкт-Петербурге и в пяти регионах — Ленинградской, Калининградской, Архангельской, Мурманской и Вологодской областях. Если пилотный проект пройдет успешно, то географию планируется расширить, передает ТАСС.

8 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город активно работает над развитием нескольких проектов, которые станут двигателями развития экономики в ближайшие годы. Так, одним из ключевых направлений для города является развитие фармацевтики. По словам Собянина, в Зеленограде разворачивается крупный кластер по производству лекарств, две трети из которых никогда в России не производились.