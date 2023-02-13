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Кадыров: Российские войска могут дойти до Киева и забрать его, если прикажут

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров: Российские войска могут дойти до Киева и забрать его, если прикажут
Фото: vk/ramzan

Российская армия может дойти до Киева и забрать его, если президент РФ Владимир Путин даст соответствующий приказ. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Сегодня, если будет приказ Верховного главнокомандующего, то наши подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, полиции — не имеет значения, вневедомственные — у нас все подразделения, все до единого готовы. А дальше — как примет решение президент, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

До этого глава Чечни назвал сроки завершения спецоперации на Украине. По его мнению, СВО завершится до конца года, а страны Европы и государства западного мира признают неправильными свои действия в отношении России.

Также Кадыров убежден, что по окончании специальной военной операции на Украине стоит провести «денацификацию и демилитаризацию» Польши, так как «борьба с сатанизмом должна продолжаться». Из-за поддержки Украины, пояснил он, Польша полностью истощила свои военные ресурсы.

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