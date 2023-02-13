Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Профессор Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии

Ирина Игнатенко
Общество
Профессор Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии
Фото: Pixabay

Руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии.

Эксперт рассказал, что часто встречаются ситуации, когда пациент отказывается от лечения, из-за страха плохого самочувствия после него. В таком случае некоторые люди прибегают к советам друзей и родственников, применяют методы народной медицины.

Паршин подчеркнул, что на сегодняшний день в мире серьезных исследований, доказывающих, что народная медицина может быть альтернативой принятых методов онкологического лечения, не имеется. Доказательной базы об эффективности о того или иного метода народной медицины не существует.

При этом полностью исключать ее не стоит — она может быть использована в качестве дополнения к основной терапии в период подготовки к базовому лечению: операции и последующей химио- или лучевой терапии, передает aif.ru.

Ранее врач-онколог Елена Жукова назвала виды рака, которые долгое время протекают бессимптомно. Это рак печени, почек и поджелудочной железы, передает Царьград.

Бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАД) может спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Здоровье Медицина Онкология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Наталия Бурмистрова
Наталия Бурмистрова

Милое очарование старинных улиц: как изменился Таганский район

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Сергей Багаев
Сергей Багаев

Имеем завидный потенциал: российская наука развивается в условиях русофобских санкций

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Когда началась любовь?

Все мнения
О проекте