Профессор Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии

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Руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии.

Эксперт рассказал, что часто встречаются ситуации, когда пациент отказывается от лечения, из-за страха плохого самочувствия после него. В таком случае некоторые люди прибегают к советам друзей и родственников, применяют методы народной медицины.

Паршин подчеркнул, что на сегодняшний день в мире серьезных исследований, доказывающих, что народная медицина может быть альтернативой принятых методов онкологического лечения, не имеется. Доказательной базы об эффективности о того или иного метода народной медицины не существует.

При этом полностью исключать ее не стоит — она может быть использована в качестве дополнения к основной терапии в период подготовки к базовому лечению: операции и последующей химио- или лучевой терапии, передает aif.ru.

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