Эндокринолог Шурина дала советы женщинам, как продлить молодость

Фото: shutterstock

Многим представительницам прекрасной половины человечества очень не хочется стареть. А значит стоит позаботиться о своем здоровье как можно раньше. Об этом рассказала эндокринолог Анжелика Шурина.

Врач пояснила, что молодость, особенно с возрастом, напрямую зависит от гормонов. Эстроген считается гормоном молодости.

Обязательно нужно исключить эндокринные нарушения. Кроме того, эксперт посоветовала избавиться от вредных привычек: курения и употребления алкоголя.

Стоит уделить внимание правильному питанию и умеренным физическим нагрузкам. Также необходимо избегать стрессов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее косметолог Олеся Панченко сообщила, что сохранить молодость кожи помогут не только дорогие, но и бюджетные средства, передает Nation news.

Причина, по которой люди боятся стареть, связана со страхом неминуемого конца, то есть смерти. Именно эта фобия заставляет людей дольше оставаться детьми, у них сохраняются инфантильность и желание продлить молодость. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.