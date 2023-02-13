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Санду вслед за Зеленским заявила об угрозе дестабилизации в Молдавии

Лейла Алиева
В мире
Санду вслед за Зеленским заявила об угрозе дестабилизации в Молдавии
Фото: flickr/45198836@N04

В Молдавии готовились попытки изменения конституционного строя. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявила президент страны Майя Санду.

— Документы, полученные от наших украинских партнеров, подтверждают планируемую организацию этих диверсий, а также предусматривают привлечение граждан других стран для их реализации, — отметила она.

По словам главы молдавского государства, план включает в себя привлечение диверсантов с военной подготовкой, которые должны были атаковать некоторые государственные здания. В связи этим Санду призвала предоставить дополнительные полномочия спецслужбам, передает РИА Новости.

О якобы существующем плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии заявил президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля. Украинский лидер обвинил Москву в намерении «разрушить демократический порядок» в Молдавии.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США и их союзники стремятся сделать из Молдавии «анти-Россию 2.0» по примеру Украины, что обернется для страны обнищанием. По его словам, антироссийский курс Молдавии проявляется в ее политике, культуре и экономике.

Украина Молдавия Майя Санду
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