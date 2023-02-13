Депутат Кошелев оценил возможный запрет экспорта грузовиков из ЕС

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Если Евросоюз запретит экспортировать в Россию грузовики и строительную технику, то никакой катастрофы не случится, все это в полном объеме есть у китайских и российских производителей. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Эксперт отметил, что с поставками из Китая не будет никаких проблем. Что касается европейской техники, то ее доля постепенно сокращалась еще до санкций из-за того, что она чрезмерно дорога в обслуживании и своих стоимостных показателях. Кроме того, если будут невозможны прямые поставки, то необходимую технику можно будет приобрести через третьи страны, например, Турцию, Казахстан, Узбекистан, передает НСН.

Также в наличии есть бульдозеры и экскаваторы российского производства.

Ранее сообщалось, что готовящийся Евросоюзом (ЕС) десятый пакет санкций может включить запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов, передает ФАН.

В конце декабря еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что Евросоюз достиг потолка по введению санкций в отношении России.