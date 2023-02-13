Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска освободили населенный пункт Красная Гора в ДНР. Об этом в понедельник, 13 февраля, сообщило Минобороны РФ.

— На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Также за сутки было уничтожено 150 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30, передает Telegram-канал военного ведомства.

До этого сообщалось, что российские войска полностью освободили населенный пункт Двуречное в Харьковской области.

7 февраля стало известно, что ВСУ потеряли на Купянском направлении свыше 50 военнослужащих, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

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