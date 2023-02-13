Блогера Некоглая объявили в розыск

Фото: vk/nekogei

Блогера Николая Лебедева, также известного под псевдонимом Некоглай, объявили в розыск. Об этом свидетельствует база данных МВД, обновленная в понедельник, 13 февраля.

Согласно карточке, молодого человека разыскивают по статье Уголовного кодекса.

СМИ сообщили, что уголовное дело может быть связано с заявлением о клевете со стороны Екатерины Мизулиной, а также со стримом, который провел блогер. Во время трансляции молодой человек собирал средства для финансирования ВСУ.

Фото: База розыска МВД

Ранее медийного деятеля депортировали из страны на родину, в Молдавию. Причиной стало нарушение «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Проблемы с законом у Некоглая начались после публикации в Сети ролика, в котором он пародировал попавшего под обстрел российского солдата.

Также в 2022 году блогер попал в смертельное ДТП. Авария произошла в ночь с 5 на 6 мая на пересечении Тверского путепровода с улицей Бутырский Вал.